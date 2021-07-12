Зеленский провел первую встречу в Германии: детали

В воскресенье, 11 июля, президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, который также является главой Христианско-демократического союза. Среди прочего они обсудили необходимость поддержки следующим Федеральным правительством обретения Украиной членства в НАТО.

Это стало первой официальной встречей украинского лидера в рамках двухдневного визита в Германию. О деталях беседы рассказали на сайте ОПУ.

"Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО", – заявил Зеленский.

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Отмечается, что гарант проинформировал главу ХДС Германии о ситуации с безопасностью в регионе, прежде всего в контексте концентрации войск России и ее вооружения у государственной границы Украины.

Кроме этого, Зеленский отметил важность активизации переговоров для достижения мира на Донбассе, в частности в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Во время беседы с Лашетом поднимался и вопрос "Северного потока-2". Зеленский в очередной раз подчеркнул, что введение российского газопровода в эксплуатацию несет прямую угрозу энергетической безопасности государств Европейского Союза.

Политики обменялись мнениями по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества стран и налаживанию еще более тесного партнерства.

"Германия является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Украины", – подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Президент подчеркнул важность дальнейшей практической поддержки со стороны Евросоюза, в частности Германии, в обеспечении вакцинами украинцев.

Напомним: президент Украины приехал в Германию 11 июля. В стране он будет находиться два дня, во время визита Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник главы РФ Андрей Илларионов заявил, будто бы Запад перешел на сторону противника в отношении к Минским договоренностям. По его словам, лидеры США и Германии поддерживают позицию Путина, и положение Украины оказалось сложным в этой ситуации.