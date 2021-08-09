Меркель приедет в Киев и проведет встречу с Зеленским накануне его визита в США
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена осуществить официальный визит в столицу Украины Киев. Здесь политик встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Это произойдет накануне поездки украинского лидера в США, сообщил OBOZREVATEL информированный источник. В частности, немецкая сторона подтвердила, что визит согласован на 22 августа.
"Сейчас он готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным", – отметил собеседник.
По его словам, тематическое наполнение визита и переговоров Меркель с Зеленским вполне прозрачное. Речь идет о вопросах, касающихся переговоров о мире на Донбассе и безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере.
Напомним: президента Украины с официальным визитом в США ожидают 30 августа. Именно такую дату объявили в администрации главы американского государства.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Владимир Зеленский с американским лидером Джо Байденом будут обсуждать три блока вопросов. Прежде всего, стратегическое партнерство с США, которое продолжается с 2008 года и "его нужно вывести на новый уровень". Среди прочего, президенты пообщаются на тему противодействия агрессии России, относительно Донбасса и оккупированного Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в рамках визита в Германию 12 июля Зеленский и Меркель провели совместный брифинг. Политики задели ряд вопросов, среди которых – встреча "нормандской четверки", ситуация на Донбассе и российский проект газопровода "СП-2".
Во время встречи с Меркель президент Украины призвал ее обсудить магистраль транзита газа из России в Европу в "нормандском формате".
Уже 15 июля канцлер Германии поехала в США на встречу с Байденом. В Белом доме политики подписали Вашингтонскую декларацию, которая определяет новые форматы сотрудничества между странами. Также они говорили о строительстве "Северного потока-2" и Украине.
Зеленский заявил, что их встреча может изменить будущее Европы. В то же время никаких решений по Украине без нее самой принято быть не должно.