Меркель приедет в Киев и проведет встречу с Зеленским накануне его визита в США

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена осуществить официальный визит в столицу Украины Киев. Здесь политик встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Это произойдет накануне поездки украинского лидера в США, сообщил OBOZREVATEL информированный источник. В частности, немецкая сторона подтвердила, что визит согласован на 22 августа.

"Сейчас он готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным", – отметил собеседник.

По его словам, тематическое наполнение визита и переговоров Меркель с Зеленским вполне прозрачное. Речь идет о вопросах, касающихся переговоров о мире на Донбассе и безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере.

Видео дня

Напомним: президента Украины с официальным визитом в США ожидают 30 августа. Именно такую дату объявили в администрации главы американского государства.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Владимир Зеленский с американским лидером Джо Байденом будут обсуждать три блока вопросов. Прежде всего, стратегическое партнерство с США, которое продолжается с 2008 года и "его нужно вывести на новый уровень". Среди прочего, президенты пообщаются на тему противодействия агрессии России, относительно Донбасса и оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL: