Стало известно, что обсудят Зеленский и Байден при встрече: список вопросов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что президенты Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят три блока вопросов. По его словам, стратегическое партнерство с США продолжается с 2008 года и "его нужно вывести на новый уровень".

Кроме того, главы государств пообщаются на тему противодействия российской агрессии, а также обсудят вопрос Донбасса и оккупированного Крыма. Отмечается, что уже оговорено несколько конкретных идей и шагов. Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, Украина хочет видеть больше американских денег в экономике. Таким образом необходимо построить с американским бизнесом и учреждениями эффективное партнерство. Кулеба подчеркнул, что на данный момент готовятся конкретные проекты, которые будут переданы на рассмотрение американской стороне.

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Он добавил, что на встрече Зеленского и Байдена также будет совместный документ двух президентов и уже готовятся документы по результатам переговоров различных уровней.

По поводу совместной пресс-конференции Кулеба сообщил, что "эти нюансы еще в работе".

К слову, президента Украины Владимира Зеленского ожидают с официальным визитом в США 30 августа. Дату объявили в администрации главы американского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги своей поездки в Вашингтон, где он вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел несколько важных встреч. По его словам, переговоры президента Владимира Зеленского с главой Соединенных Штатов Джо Байденом "без преувеличения" определят динамику отношений Украины и США на следующие годы.