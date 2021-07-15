Зеленский – о встрече Байдена и Меркель: вместе противостоять РФ и никаких решений об Украине без Украины

Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая назначена на 15 июля в рамках визита лидера ФРГ в Штаты, может изменить будущее Европы. В то же время никаких решений касательно Украины без Украины принято быть не должно.

Соответствующие заявления сделал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя важное политическое событие. Свою позицию украинский глава высказал на странице в Twitter в четверг, 1 июля.

Зеленский подчеркнул, что "ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы".

"Верю, что наши партнеры – Америка и Германия – будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его. И никаких решений об Украине без Украины", – написал президент.

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Добавим: ожидается, что Меркель во время визита в Вашингтон обсудит с Байденом строительство российского газопровода "Северный поток-2" и тему Украины.

Как указали в Financial Times, после победы Байдена на американских выборах отношения между США и ФРГ улучшились. Так, глава Госдепа Энтони Блинкен даже заявлял: "Справедливо будет сказать, что у Соединенных Штатов нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия".

Однако между странами по-прежнему есть разногласия относительно СП-2. По данным СМИ, обе стороны могут работать над "пакетом", который решит проблемы российского газопровода, вызывающие обеспокоенность у Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL: