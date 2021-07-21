В Белом доме назвали дату визита Зеленского в США

Президента Украины Владимира Зеленского ожидают с официальным визитом в США 30 августа. Дату объявили в администрации главы американского государства.

Как сообщается на сайте Белого дома, запланирована встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Также в пресс-релизе озвучены темы, которые стороны должны обсудить.

В частности, президенты затронут сотрудничество в области энергетической безопасности, борьбу с коррупцией в Украине и реализацию реформ.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – подчеркнули в Белом доме.

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Там добавили, что Байден с нетерпением ждет встречи со своим украинским коллегой.

Ранее в Офисе президента прогнозировали, что встреча Зеленского и Байдена должна состоятся в конце июля или начале августа.

Отметим, что переговоры президентов состоятся после беседы американского лидера с президентом России Владимиром Путиным 16 июня и канцлером Германии Ангелой Меркель 16 июля.

В то же время с Меркель 12 июля встретился и сам Зеленский. Речь тогда среди прочего шла об опасности завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля США официально объявили, что достигли соглашения с Германией по российском газопроводу. Одним из его пунктов является обязательство Германии применить санкции против России, если "Северный поток-2" будет использоваться как оружие против Украины.

Также Берлин намерен добиваться продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на 10 лет.