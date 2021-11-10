Мэр Чернигова Атрошенко назвал 'фиг*ей' стремление Украины в НАТО. Видео

Городской глава города Чернигов Владислав Атрошенко заявил, что стремление Украины стать членом НАТО – это "фиг*я". По его убеждению, Североатлантический альянс "никого не защитил".

Такие высказывания прозвучали на заседании Черниговского городского совета во вторник, 9 ноября. Соответствующее видео выступления мэра города опубликовано на Youtube-канале издания sknewsTV (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По его убеждению, НАТО является "неэффективным клубом".

Видео дня

"Вот сегодня мы говорим о НАТО: что нам надо вступать в НАТО. И фиг*я это все. Это абсолютно неэффективно. Неоднократно удостоверялось, что это неэффективный, условно говоря, клуб", – сказал Атрошенко, выступая перед депутатами.

Политик отметил, что Альянс в последнее время якобы никого не защитил из тех, на кого "нападали Россия или Америка".

"Никого! Бомбили Югославию, в свое время, в центре Европы, наносили авиаудары, устанавливая демократию. Авиаударами демократия устанавливается? Другие точки – где была позиция НАТО?" – сказал мэр.

Атрошенко привел в пример оккупацию Российской Федерацией украинского Крыма.

"Россия делает, что хочет – Крым забрала, какой-то референдум там провела, какие-то выборы. Какие действия НАТО? Донбасс тоже при участии, возможно, не прямом, а посредственном, России", – сказал он.

Напомним, 26 октября прошла конференция национальных директоров вооружений Северо-Атлантического альянса. Впервые за более чем 50 лет к участию в мероприятии была приглашена Украина.

Даже в России признали, что Кремль не сможет остановить сближение Украины и НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве всегда проявилась заинтересованность в развитии этих отношений, однако "все усилия оказались тщетными".

Выступая на на Ялтинской международной конференции (YES) 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к членству в ЕС и НАТО, а США являются стратегическим партнером нашей страны. При этом страны Евросоюза и сам Альянс нуждаются в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL: