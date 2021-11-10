Мэр Чернигова Атрошенко назвал "фиг*ей" стремление Украины в НАТО. Видео
Городской глава города Чернигов Владислав Атрошенко заявил, что стремление Украины стать членом НАТО – это "фиг*я". По его убеждению, Североатлантический альянс "никого не защитил".
Такие высказывания прозвучали на заседании Черниговского городского совета во вторник, 9 ноября. Соответствующее видео выступления мэра города опубликовано на Youtube-канале издания sknewsTV (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
По его убеждению, НАТО является "неэффективным клубом".
"Вот сегодня мы говорим о НАТО: что нам надо вступать в НАТО. И фиг*я это все. Это абсолютно неэффективно. Неоднократно удостоверялось, что это неэффективный, условно говоря, клуб", – сказал Атрошенко, выступая перед депутатами.
Политик отметил, что Альянс в последнее время якобы никого не защитил из тех, на кого "нападали Россия или Америка".
"Никого! Бомбили Югославию, в свое время, в центре Европы, наносили авиаудары, устанавливая демократию. Авиаударами демократия устанавливается? Другие точки – где была позиция НАТО?" – сказал мэр.
Атрошенко привел в пример оккупацию Российской Федерацией украинского Крыма.
"Россия делает, что хочет – Крым забрала, какой-то референдум там провела, какие-то выборы. Какие действия НАТО? Донбасс тоже при участии, возможно, не прямом, а посредственном, России", – сказал он.
Напомним, 26 октября прошла конференция национальных директоров вооружений Северо-Атлантического альянса. Впервые за более чем 50 лет к участию в мероприятии была приглашена Украина.
Даже в России признали, что Кремль не сможет остановить сближение Украины и НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве всегда проявилась заинтересованность в развитии этих отношений, однако "все усилия оказались тщетными".
Выступая на на Ялтинской международной конференции (YES) 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к членству в ЕС и НАТО, а США являются стратегическим партнером нашей страны. При этом страны Евросоюза и сам Альянс нуждаются в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сказал, что вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) подтверждено на самом высоком уровне.
Пресс-секретарь американского Государственного департамента Нед Прайс заявил, что там поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического альянса. По его словам, государство имеет право на выбор.
Тот факт, что Украина впервые за более чем 50 лет приглашена к участию высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО, является "хорошей историей", заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.
Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что страна-агрессор Россия не в состоянии эффективно противостоять сближению Украины с НАТО. Кремль утратил такую инициативу, сказал он.