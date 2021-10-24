В Кремле признали, что не могут остановить сближение Украины и НАТО

Россия отказалась от дальнейшего сотрудничества с НАТО. В Москве всегда проявляли интерес к развитию данных отношений, однако "все усилия оказались тщетны". При этом остановить сближение Украины и Альянса Кремль не сможет.

Причиной такого решения об отказе от взаимодействия якобы стала агрессия со стороны Североатлантического альянса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он убеждает, что в отказе от отношений с НАТО "нет ничего страшного", так как Альянс, по словам Пескова, считает Россию своим оппонентом. Главной задачей же военно-политического блока является сдерживание РФ.

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"Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", – сказал пресс-секретарь Путина.

Песков также отметил, что Москва не сможет помешать сближению Украины и НАТО. Однако в Кремле настроены "минимизировать последствия" этого процесса для России.

"У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо", – резюмировал представитель Кремля.

Напомним: РФ с 1 ноября решила временно прекратить работу своего представительства при Североатлантическом альянсе в ответ на его действия по сокращению численности сотрудников российского постоянного представительства при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО готовит новую стратегию защиты от потенциального нападения России. Там считают, что угроза со стороны страны-агрессора растет.