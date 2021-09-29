Спикер Госдепа США – о перспективах вступления Украины в НАТО: у каждой страны есть право на выбор

В Государственном департаменте США поддерживают стремление Украины стать членом Североатлантического альянса (НАТО). Ведь она, как и любое государство, имеет право на собственный выбор.

Об этом заявил официальный представитель, пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс. Мнением он поделился в Twitter.

"Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор коллективной обороны", – написал спикер.

Также добавил, что США подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитету украинского государства, его территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям.

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Отметим, что слова спикера американского Госдепа стали ответом на пост министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы еще от 27 сентября.

Тот со своей стороны комментировал высказывания главы Кремля Владимира Путина о "красных линиях" Российской Федерации, которые Украина якобы не должна пересекать.

"Красные линии" Путина очерчены границами России. На нашей стороне российско-украинской границы мы можем сами понять, что делать в интересах украинского народа, а также безопасности Украины и Европы", – писал глава украинского МИД.

Напомним: 22 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время нее стороны обсуждали перспективы членства украинского государства в Альянсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советник по вопросам нацбезопасности предыдущего президента США Джон Болтон напомнил, что НАТО не принимает страны, которые находятся в состоянии войны. В то же время добавил, что случай Украины является особым.