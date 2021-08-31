Маршруты могут скорректировать: в МИД рассказали, что будет с эвакуацией украинцев из Афганистана

Украина будет продолжать эвакуацию своих граждан из Афганистана после 31 августа, однако маршруты возвращения людей могут скорректировать. Все будет зависеть от развития ситуации в аэропорту столицы страны Кабула.

Риски же по безопасности в захваченном талибами государстве продолжают расти. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал спикер Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко.

По его словам, за последние несколько дней ведомство, а также посольство Украины в Таджикистане наблюдают новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Дипломаты уточняют данные людей, их количество, местонахождение и поддерживают с ними связь.

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Кроме этого, по поручению министра Дмитрия Кулебы вместе с представителями других ведомств сейчас прорабатываются дальнейшие безопасные пути выезда украинцев. Речь идет о возможности использования других аэропортов или наземных маршрутов.

Николенко заверил: как только появится первая возможность, все граждане Украины, сообщившие о себе посольству в Таджикистане, получат инструкции о дальнейших действиях.

"Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и для тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы", – подчеркнул он.

Также спикер уточнил, что Украина в беспрецедентно сложных условиях организовала уже шесть эвакуационных рейсов, которыми вывезли из Афганистана более 650 человек. Николенко отметил, что это один из самых высоких показателей успешных операций среди иностранных государств, граждане которых нуждаются в помощи в этой стране.

27 августа украинские военные в Кабуле поспособствовали эвакуации переводчиков, которые работали в Афганистане. Служащие пытались вылететь в Канаду, но последний рейс в Европу был отправлен накануне. Наши воины пешком отправились в аэропорт, чтобы сопровождать этих людей.

Добавим: в Одессу прибыли автобусы с 133 беженцами из Афганистана. Сначала они прилетели в киевский аэропорт "Борисполь", а оттуда их доставили на юг страны. Среди эвакуированных 85 детей и 48 взрослых.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 30 августа войска США официально прекратили свое присутствие в Афганистане. Вывод американских военных завершился, когда последний самолет вылетел из аэропорта Кабула.