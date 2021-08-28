В Украине приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана. Эксклюзивные подробности, фото и видео

В субботу, 28 августа, в Украину прибыло несколько самолетов с эвакуированными людьми из Кабула (Афганистан). Ими сотни украинцев и иностранцев доставили в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Самолеты принадлежит Воздушным силам ВСУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Первый борт встречали много военных и люди в санитарных защитных костюмах. В то же время журналистов поставили в такой части аэропорта, чтобы эвакуированных не было видно.

Видео дня

Внутрь самолета – военно-транспортный Ил-76МД – пускали только фотографов Министерства иностранных дел и Офиса президента. А также военного с собакой.

"Где-то около 400 человек эвакуировано. Вот сел и второй самолет. Чуть позже, через час-полтора будет третий... На бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", – рассказал корреспондент OBOZREVATEL.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что по состоянию на 27 августа, около 90 украинцев ожидали эвакуации из оккупированного боевиками радикальной группировки "Талибан" Кабулу.

Накануне МИД Украины сообщило, что три эвакуационные украинские рейсы в общем вывезли из Афганистана 256 человек.

Напомним: в МИД подчеркнули, что Украина не намерена прекращать эвакуацию своих граждан из Афганистана после того, как страну покинут иностранные войска. Однако после 31 августа договариваться о вывозе людей нужно будет с "Талибаном" или государствами-посредниками.

Отметим: на самолете Воздушных сил ВСУ заметна надпись большими синими буквами "Александр Белый". Это имя украинского военного летчика, подполковника, командира экипажа Ил-76, который был сбит 14 июня 2014 года неподалеку Луганска. Исполнителями были наемники из российской диверсионной группы ЧВК Вагнера.

На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все 49 военных погибли в авиакатастрофе, которая тогда стала самой большой потерей с начала АТО в Украине и величайшей трагедией ВСУ за период независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба прояснил ситуацию с инцидентом, когда якобы произошел захват украинского самолета в Кабуле. По его словам, борт развернули в воздухе, чтобы забрать оставшихся украинцев.