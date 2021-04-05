Маркарова рассказала, от чего зависит встреча Зеленского и Байдена

Встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Джо Байдена, над организацией которой активно работают украинские дипломаты и Офис президента, зависит от ситуации с COVID-19.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что целью являются визиты различного уровня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, как так же приглашения для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину", – сказала она.

При этом она отметила, что ситуацию затрудняет пандемия коронавируса, которая постоянно вносит коррективы в международные поездки.

"Давайте еще раз не забывать, что пока ситуация с визитами очень зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID-19", – подчеркнула посол.

Напомним, 2 апреля состоялся первый телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Они обсудили вопросы агрессии России, деоккупации Крыма и антикоррупционную реформу в Украине. Украинский гарант, комментируя разговор, написал, что Украина высоко ценит поддержку США.

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