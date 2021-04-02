Білий дім офіційно розповів про перший дзвінок Байдена Зеленському

З'явилися офіційні подробиці переговорів президентів США й України Джо Байдена та Володимира Зеленського в п'ятницю, 2 квітня.

Як повідомляється на сайті Білого дому, американський лідер підтвердив непохитну підтримку Україні на тлі російської агресії.

"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України перед обличчям агресії Росії, що триває на Донбасі й у Криму", – йдеться в пресрелізі.

Так, президент США запевнив у відданості його адміністрації активізації стратегічного партнерства щодо плану Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації реформ в Україні.

"Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", – підкреслили в Білому домі.

Також президенти обговорили співпрацю між країнами у межах стримування пандемії коронавірусу і зміцнення демократії в регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ уточнили, що Байден і Зеленський обговорили загострення бойових дій на Донбасі та нарощування озброєнь Росії поблизу українського кордону.