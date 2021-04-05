Маркарова розповіла, від чого залежить зустріч Зеленського і Байдена

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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Маркарова розповіла, що ускладнює організацію зустрічі Зеленського та Байдена

Зустріч президентів України та США, Володимира Зеленського та Джо Байдена, над організацією якої активно працюють українські дипломати та Офіс президента, залежить від ситуації з COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла посол України в США Оксана Маркарова, зазначивши, що на меті – візити різного рівня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, як так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", – сказала вона.

Водночас вона зазначила, що ситуацію ускладнює пандемія коронавірусу, яка постійно вносить корективи у міжнародні поїздки.

"Давайте ще раз не забувати, що поки що ситуація з візитами дуже залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", – наголосила посол.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Вони обговорили питання агресії Росії, деокупації Криму та антикорупційну реформу в Україні. Український гарант, коментуючи розмову, написав, що Україна високо цінує підтримку США.

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