Маркарова розповіла, від чого залежить зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч президентів України та США, Володимира Зеленського та Джо Байдена, над організацією якої активно працюють українські дипломати та Офіс президента, залежить від ситуації з COVID-19.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла посол України в США Оксана Маркарова, зазначивши, що на меті – візити різного рівня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, як так само запрошення для високопосадовців американських і, безумовно, президента відвідати Україну", – сказала вона.

Водночас вона зазначила, що ситуацію ускладнює пандемія коронавірусу, яка постійно вносить корективи у міжнародні поїздки.

"Давайте ще раз не забувати, що поки що ситуація з візитами дуже залежить не тільки від політичної волі чи графіків, вона також залежить від ситуації з COVID-19", – наголосила посол.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена. Вони обговорили питання агресії Росії, деокупації Криму та антикорупційну реформу в Україні. Український гарант, коментуючи розмову, написав, що Україна високо цінує підтримку США.

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