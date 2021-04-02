Байден уперше переговорив із Зеленським – ЗМІ

У п'ятницю, 2 квітня, відбулася перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена.

Глави держав обговорили загострення бойових дій на Донбасі та нарощування озброєнь Росії поблизу українського кордону, пише "Политика Страны" в Telegram.

"LIGA.net" із посиланням на джерела в Офісі президента повідомляє, що зараз у Зеленського готують повідомлення з підсумками бесіди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 квітня має відбутися перша телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена. Глави держав мали обговорити зокрема велике скупчення військової техніки Росії біля кордонів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі 31 березня оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.

Колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що скупчення російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію.

У Кремлі заявили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті "спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів" на Донбасі.