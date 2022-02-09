Макрон встретился с Шольцом и Дудой в Берлине: Украину назвали союзником

В Берлине во вторник, 8 февраля, состоялись переговоры в формате Веймарского треугольника – президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Польши Анджей Дуда и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины. Лидеры стран назвали наше государство союзником и отметили необходимость стабилизировать ситуацию путем переговоров.

Про итоги встречи сообщило польское издание rmf24.pl. Президенты говорили о важность дипломатического пути решения конфликта, а также напомнили, что Кремль в случае его нападения на украинского государства ждут серьезные последствия.

Анджей Дуда отметил, что первоочередная задача лидеров стран – избежать войны в регионе Центральной и Восточной Европы, поскольку НАТО и ЕС находятся в самой сложной ситуации с 1989 года.

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"Мы должны показать, что говорим в один голос, что нас нельзя сломить. Мы должны показать, что не сдадимся и не оставим кого-то только потому, что боимся, что не сможем добиться мира", – сказал он.

Политик добавил, что важно защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не являются ни членами ЕС, ни членами НАТО, но "являются нашими союзниками".

"Страна, в которой живут люди, которые хотят свободы, хотят независимости, хотят суверенитета – я думаю об Украине в этот момент", – сказал Дуда.

Олаф Шольц со своей стороны отметил, что нарушение суверенитета Украины неприемлемо. Это, как подчеркнул политик, будет иметь политические, экономические и геостратегические последствия для России.

"У всех нас есть одна общая цель – сохранение мира в Европе посредством дипломатии и посредством четких сообщений и общей готовности действовать согласованно", – сказал канцлер Германии.

Эммануэль Макрон также подтвердил слова коллег о том, что самое важное избежать войны. "Мир и спокойствие важнее всего для нашего континента. Наша цель – сохранить этот мир. Вторая цель – укрепить единство европейцев. Третья – защитить принципы, которые сделали Европу тем, чем она была в течение тридцати лет. Прежде всего, речь идет о сохранении суверенитета и целостности всех государств", – заявил президент Франции

Он также обратил внимание на роль ОБСЕ в диалоге с Россией.

"ОБСЕ имеет ключевое значение, нам нужно возобновить этот диалог. Президенты Путин и Зеленский уже заявили об этом публично. Это единственный способ сохранить мир в Украине", – сказал политик.

Отметим, страны Запада продолжают дипломатический марафон, пытаясь предотвратить вторжение российских войск в Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел почти шестичасовые переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а день спустя прилетел в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. О чем говорили политики и к каким результатам приведут их переговоры – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кроме того, Макрон провел беседу с главой США Джо Байденом про Украину. Оба политика заявили, что осознают реальность возможного вторжения РФ и готовы оказывать любое возможное воздействие для предотвращения эскалации.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал CNN сообщил, что представители стран НАТО намеренно не конкретизируют методы воздействия на Россию в случае ее вторжения в Украину для того, чтобы у агрессора не было возможности подготовиться и санкции нанесли максимальный урон, оказав сдерживающее влияние.