Макрон посетит Украину после переговоров с Путиным: когда состоится встреча с Зеленским и какие темы затронут

Во вторник, 8 февраля, в Украину с официальным визитом приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Он встретится с главой государства Владимиром Зеленским, чтобы обсудить сложившийся политический кризис и эскалацию на украинско-российской границе.

Переговоры президентов пройдут в Мариинском дворце. Ориентировочно на 13:40 запланирована их встреча с представителями СМИ. OBOZREVATEL следит за главным политическим событием этого дня онлайн.

Стоит отметить, что визит Макрона станет первым приездом французского президента в Украину за последние 24 года. Предыдущий визит президента Франции состоялся в 1998 году. Тогда у руля государства стоял Жак Ширак.

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Примечательно, что 7 февраля Макрон совершил визит в Москву, где с президентом РФ Владимиром Путиным провел почти шестичасовые переговоры. Политики в частности обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Совместную пресс-конференцию президента Украины и президента Франции можно будет посмотреть онлайн.

К слову, после переговоров с главой РФ Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие дни могут стать решающими в вопросе деэскалации вокруг Украины. Французский лидер подчеркнул, что встреча с его российским коллегой имела определенный прогресс.

Напомним, Макрон также отметил, что у России и Франции разные взгляды на разрешение кризиса в европейском регионе, однако точки соприкосновения есть. Он заверил, что переговоры будут продолжаться, чтобы избежать эскалации.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский президент Эммануэль Макрон напомнил главе Кремля Владимиру Путина, что Россия нарушила территориальную целостность Украины, оккупировав Крым и вторгнувшись на Донбасс. Президент РФ в свою очередь выдал фейки о "госперевороте в Украине" и "защите крымчан".