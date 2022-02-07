Макрон и Путин начали переговоры по Украине: что известно

В понедельник, 7 февраля, в Москве началась официальная встреча президентов Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Политические лидеры, в частности, должны затронуть тему Украины.

Глава Кремля заявил, что у России и Франции "общая озабоченность в сфере безопасности", передает Sputnik на русском (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вижу, сколько усилий Макрон прилагает для решения внутриукраинского кризиса, других проблем безопасности, рад возможности обсудить идеи на этот счет лично", – сказал он.

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Президент Франции со своей стороны заявил, что страны должны найти совместный ответ, "который позволит избежать войны".

"Думаю, что сегодняшний разговор может начать путь деэскалации", – сказал он.

Отметим, что согласно информации западных журналистов, в Кремле заверили, что прислушаются к предложениям Макрона, поскольку он довольно давно поддерживает дипломатические отношения с президентом Путиным. В то же время на значительное снижение напряженности между странами Запада и России призвали не рассчитывать.

"В последние дни ничего нового по теме гарантий безопасности для России не было, наши западные собеседники предпочитают не затрагивать эту тему. Поэтому мы предполагаем, что существенно визит господина Макрона ситуацию не улучшит", – пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Напомним, что в графике президента Франции следующей встречей на высоком уровне запланирована аудиенция с украинским гарантом Владимиром Зеленским в Киеве. До этого главы государств обсудили в телефонном режиме перспективы проведения нормандского саммита.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Эммануэль Макрон накануне визита в Москву обозначил, что для предотвращения вооруженного конфликта в Украине Западу необходимо принять "историческое решение".