Байден и Макрон обсудили Украину: заявление Белого дома

Лидеры США и Франции, Джо Байден и Эммануэль Макрон, провели телефонную беседу вечером 6 февраля. В двухсторонних переговорах президенты стран НАТО подняли острый вопрос безопасности Украины на фоне скопления военного присутствия у ее границ с Россией и Беларусью.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого Дома. Оба политика осознают реальность подобной опасности и готовы оказывать любое доступное воздействие для предотвращения эскалации.

"Лидеры подтвердили свою обоюдную поддержку целостности и суверенитета украинской территории. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, включая и саму Украину", – указано в сообщении.

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Напомним, что представители стран НАТО намеренно не конкретизируют методы воздействия на Россию в случае ее вторжения в Украину для того, чтобы у агрессора не было возможности подготовиться и санкции нанесли максимальный урон, оказав сдерживающее влияние.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Франции Эммануэль Макрон уже на этой неделе посетит своих коллег в России и Украине. С Владимиром Зеленский он встретится на следующий день после переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.