Макрон после встречи с Зеленским поговорит с Путиным об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Елисейского дворца после встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Париже в пятницу, 16 апреля.

Как сообщается, Макрон, Зеленский и Меркель "совместно отметили", что выводы парижского саммита в Нормандском формате, состоявшегося 9 декабря 2019 года, "остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной".

"Президент республики скоро обсудит это (реализацию Минских договоренностей, – ред.) с президентом Путиным", – говорится в сообщении Елисейского дворца.

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 16 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским сделал заявление о Донбассе на украинском языке. По его словам, Франция, Украина и Германия работают над поиском политического разрешения конфликта.

Кроме того, по итогам встречи Макрон, Меркель и Зеленский призвали отвести войска России от границы Украины.