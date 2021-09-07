Два месяца реанимации на аппарате ИВЛ: появилась информация о состоянии здоровья Кравчука. Видео

Состояние здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука, по данным СМИ, улучшилось. Предварительно, он уже пришел в себя и смог самостоятельно дышать после почти двух месяцев на ИВЛ.

Такие данные о 87-летнем главе делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу появились в понедельник, 6 сентября. Новую информацию о состоянии политика обнародовали в сюжете ТСН. Журналисты ссылаются на свои источники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ранее стало известно, что первый президент украинского государства в конце июня-2021 перенес сложную операцию на сердце. Какая именно болезнь у политика, неизвестно.

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После хирургического вмешательства Кравчук больше месяца лежал в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Дышать сам он не мог. Медики, по предварительным данным, оценивали состояние пациента как сложное, хотя родные запретили врачам публично комментировать здоровье первого президента.

Стало известно, что мужчина попал в клинику в Германии, где проходил реабилитацию. Телеведущий Сергей Поярков заявил, что прооперировали Кравчука в Киевском центре сердца.

В ТСН заявили, что во время лечения в ФРГ Кравчука сняли с аппарата ИВЛ, пациент в сознании. Сроки реабилитации политика пока неизвестны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: