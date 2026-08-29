До сих пор слышны взрывы: последствия российского удара по селу Мила в Киевской области. Фоторепортаж

Вблизи села Мила Киевской области, по состоянию на 16:00 субботы, 29 августа, до сих пор слышны взрывы после российской атаки на склады с боеприпасами накануне. Большинство зданий в населённом пункте были повреждены.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать все экстренные службы.

Что известно

Так, вечером в пятницу, 28 августа, враг нанёс удар по селу Мила Киевской области — в результате атаки произошёл сильный взрыв, который привёл к детонации боеприпасов, хранившихся в этом населённом пункте.

Главные истории дня

По состоянию на 16:00 субботы, 29 августа, до сих пор слышны отдельные взрывы, и есть очаги открытого огня — на месте работают спасатели, которые до сих пор не имеют доступа к некоторым локациям. В селе повреждено каждое второе здание, а местами на улицах можно найти обломки боеприпасов.

В настоящее время проезд для транспорта уже открыт, однако он осуществляется только по одной части дороги, а другая по-прежнему закрыта.

Российская атака

Российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В частности, в Святошинском районе столицы в результате вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, были разрушены перекрытия между горящей квартирой и крышей.

В селе Мила Киевской области в пятницу, 28 августа, в результате российской атаки произошел взрыв боеприпасов, которые находились рядом с домами. По данному факту служебной халатности, повлекшей гибель людей, возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с генеральным прокурором, представителями МВД, СБУ и главнокомандующим по поводу взрывов на складах боеприпасов в селе Мила Киевской области. В результате детонации погибли 37 человек, многие получили ранения.

Глава КОВА сообщил, что 30 августа в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки 28 августа. В знак скорби и памяти на территории региона будут приспущены государственные флаги Украины. Работа развлекательных заведений будет ограничена.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского удара в Бориспольском районе Киевской области в субботу, 29 августа, погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты.

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