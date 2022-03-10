Лавров прибыл в Анталию на переговоры с Кулебой о прекращении войны. Видео

Марина Погорилко
Политика
2 минуты
4,7 т.
В Анталии пройдет первая встреча Лаврова и Кулебы
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоятся переговоры министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они встретятся впервые с начала широкомасштабного вторжения РФ на нашу территорию.

Как сообщили российские медиа, Лавров уже прибыл в Анталию. Со своей стороны, Кулеба накануне озвучил ожидания от этих переговоров, отметив, что они достаточно сдержанные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Лавров прибыл в Анталию
Видео дня

Глава украинского МИД подчеркнул, что благодаря действиям сил обороны Украины и совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, поддержке обороны Украины, изоляции России он едет на эти переговоры с сильной позицией.

"Мы сильны, мы уверены в себе, будем выжимать максимум в пользу Украины и украинского народа. Что мы получим на выходе – это уже другой вопрос. Это зависит даже от того, с какими инструкциями и директивами едет на переговоры Лавров. Надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не по пропагандистской перспективе", – подчеркнул Кулеба.

"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них какие-то завышенные надежды, но, безусловно, будем выжимать максимум. Наш интерес – это прекратить огонь, освободить наши территории, и третий пункт – это безусловное решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией", – сказал украинский министр.

Кулеба озвучил ожидания от встречи с Лавровым

Напомним: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее анонсировал встречу глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и страны-оккупанта России Сергея Лаврова. Она намечена на 10 марта на дипломатическом форуме в Анталии. Чавушоглу станет посредником.

"Мы проводили интенсивную дипломатию, чтобы сблизить обе стороны. Вчера наш президент Эрдоган внес этот вопрос в повестку дня во время встречи с Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он готов к этой встрече в Анталии'', – заявил глава МИД Турция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они проходили в Беловежской Пуще. Продолжались переговоры почти четыре часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение OBOZREVATEL
ТурцияАнтальяВойнаВойна в Украине 2022Переговоры России и УкраиныstopwarДмитрий КулебаСергей Лавров