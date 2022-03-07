В Турции анонсировали переговоры Лаврова и Кулебы в Анталье: названа дата

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что состоитсясостоится встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и страны оккупанта России Сергея Лаврова. Он запланирован на 10 марта на дипломатическом форуме в Анталии.

Посредником выступит Чавушоглу, пишет турецкое СМИ Тrt Haber.

"Мы продолжили наши контакты по этому вопросу, не прерывая, мы еще больше усилили наши усилия. Мы проводили интенсивную дипломатию, чтобы сблизить обе стороны. Вчера наш президент Эрдоган внес этот вопрос в повестку дня во время встречи с Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он готов к этой встрече в Анталии'', – заявил глава МИД Турции.

Видео дня

По данным турецкого дипломатического ведомства, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утвердил присутствие на этой встрече.

''Оба министра особенно хотели, чтобы я принял участие в этой встрече в Анталии и провести встречу как трехстороннюю. Мы проведем ее 10 марта в Анталии", – рассказал Мевлют Чавушоглу.

По данным OBOZREVATEL, 7 марта, в 16:00 должен начаться третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Российская делегация уже прибыла в Беларусь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!