Кулеба по итогам переговоров с Лавровым заявил, что ультиматумы Кремля отброшены: Украина не сдастся

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялись переговоры министров иностранных дел России и Украины Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они длились около полутора часов и не принесли желаемого для нашей страны результата.

Об этом глава МИД Украины рассказал на пресс-конференции по результатам переговоров, которая транслировалась на Youtube "Украина 24". Он подчеркнул, что прогресса в вопросе прекращения войны в Украине на данный момент нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Был полуторачасовой разговор, между мной и министром Лавровым, при посредничестве министра иностранных дел Турции", – сообщил министр.

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По словам Кулебы, у него на переговорах было две задачи: гуманитарный коридор в/с Мариуполя, а также 24 часа перемирия для решения всех неотложных вопросов.

"Что касается первого – есть надежда, что гуманитарные коридоры заработают", – отметил Кулеба.

Договориться о прекращении огня не удалось, добавил он. Кроме того, по словам министра, была поднята тема ядерной безопасности.

"Я ответил, что до прихода войск РФ с украинскими АЭС все было в порядке. То, что они говорят, что в Украине якобы разрабатывают ядерное оружие – ложь. Лучше всего, что Россия сейчас может сделать – вывести своих военных с украинских АЭС. Тогда все будет нормально", – отметил он.

"Мы не можем остановить войну, если у страны, совершившей агрессию, нападение, нет желания это делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня связано с выполнением Украиной требований, предъявляемых президентом Путиным", – сказал Кулеба.

"Украина не сдалась, не сдается, и не сдастся. Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения, но пока мы будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", – подытожил глава МИД.

Накануне Кулеба обозначил три ключевые приоритета для украинской стороны:

немедленное прекращение огня;

улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах;

вывод российских войск с территории Украины.

Глава украинского МИД отмечал, что имеет достаточно сдержанные ожидания от этих переговоров. Он подчеркнул, что благодаря действиям сил обороны Украины и совместным скоординированным действиям с партнерами по введению санкций, поддержке обороны Украины, изоляции России он едет на эти переговоры с сильной позицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия причиняет гражданские страдания во время войны против Украины. В дальнейшем страна-агрессор манипулирует ими в своей варварской военной тактике.

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