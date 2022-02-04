Кулеба о войсках Путина у границ Украины: стратегия запугивания не работает, этот раунд РФ проиграла. Видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на большое скопление военной техники у границ Украины, стратегия запугивания Российской Федерации не работает. При этом он отметил, что страна продолжает готовиться к любому сценарию развития событий.

По словам министра, от дальнейшей эскалации ситуации Россию сдерживает мощная поддержка Украины со стороны международных партнеров. Об этом глава МИД сказал во время брифинга, который транслировался на странице Министерства иностранных дел в Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Министр подчеркнул, что в сложившихся условиях Киев стал центром мировой международной политики. При этом Кулеба акцентировал, что высокопоставленные гости едут в Украину не просто ради официоза, а везут конкретные предложения в сфере безопасности и сотрудничества.

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"Интенсивный и беспрерывный поток высоких иностранных делегаций в Украину сдерживает Россию от дальнейшего обострения ситуации. То есть это тоже фактор сдерживания. Именно так и происходит. Ситуацию удается держать стабильной и контролированной несмотря на высокие риски, а Киев сегодня стал направлением номер один в мировой международной политики", – сказал Кулеба.

Министр иностранных дел заявил, что несмотря на стабильную ситуацию, риски со стороны Москвы все равно остаются, и необходимо быть готовыми к любому развертыванию событий.

"Несмотря на все страшилки и угрозы Украина сегодня прочно стоит на ногах и развивается, а партнеры верят в Украину. Стратегия запугивания со стороны Москвы не работает. Этот раунд Россия проиграла. Риски остаются и мы действительно продолжаем готовиться к любому сценарию, но этот раунд Россия проиграла", – отметил министр.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять Минские договоренности в той интерпретации, которую требуют в России. Причиной является то, что российская сторона отмечает необходимость прямого диалога между властью Украины и главарями террористических организаций "Л/ДНР".

Также глава украинского МИД говорил, что Украина готова к проведению переговоров с Российской Федерацией в любых доступных форматах для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и предотвращения полномасштабной войны.