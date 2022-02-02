Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, – Кулеба

Украина готова к проведению переговоров с Российской Федерацией в любых доступных форматах для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и предотвращения полномасштабной войны. При этом дипломаты нашей страны продолжают совместно с коллегами из Германии и Франции готовить платформу для саммита "нормандской четверки".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба ведомства. Политик подчеркнул, что Киев как заинтересованная сторона не избегал встреч с Москвой и продолжит искать пути для мирного разрешения кризиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы предлагаем России проведение дипломатической встречи в любом формате, чтобы завершить, наконец, восьмилетнее российско-украинское противостояние на Донбассе. Украина много лет работала над организацией четырехстороннего нормандского саммита и продолжим работать в этом же направлении сколько будет нужно", – обозначил Кулеба.

Видео дня

Наряду с этим глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что присвоение Луганской и Донецким областям, которых временно неподконтрольны Украине, особого статуса неприемлемо.

"Ни один регион Украины не будет иметь право вето на любые общегосударственные решения, это написано на камне. Поэтому никакого особенного статуса, как себе представляет Россия, никакого вето не будет", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 27 января в Париже прошла нормандская встреча на уровне советников лидеров стран. Дипломаты четырех государств подписали коммюнике о прекращении огня на территории ОРДЛО.