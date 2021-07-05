Кулеба о визите Зеленского в США: мы ждем подтверждения даты

Украина ожидает от Белого дома (США) подтверждения даты визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Предварительно встреча пройдет в конце июля, однако точной даты пока нет.

Об этом во время форума "Украина 30. Международная политика" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита", – сообщил глава МИД.

Дипломат сказал, что на встрече будут обсуждать вопрос безопасности ("нормандский" формат), война на Донбассе, оккупации Крыма, американские инвестиций в нашу страну и развитие торговли, вопрос реформ.

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"Но, кроме встречи с администрацией США, еще будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену – это визит в Америку в широком смысле", – добавил Кулеба.

Напомним, что в Офисе президента Украины обсудили с представителями американского посольства подготовку визита президента Владимира Зеленского в США для встречи с Джо Байденом. Отметим, что заявление об этом в ОП распространили после переговоров главы США с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которых последний заявил: стороны друг друга в гости не приглашали.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.