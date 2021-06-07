Зеленский поговорил с Байденом перед его встречей с Путиным: первые подробности

Ольга Липич
Ольга Липич
Политика
2 минуты
9,5 т.
Зеленский поговорил с Байденом перед его встречей с Путиным: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Переговоры состоялись накануне встречи Байдена с Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня в Женеве (Швейцария).

Как сообщил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан на брифинге, разговор состоялся вечером понедельника, 7 июня. По его словам, Байден заявил, что США поддерживают суверенитет Украины и он будет отстаивать его на встрече с Путиным.

Кроме того, американский президент заверил украинского лидера, что намерен изложить Путину план США на случай "пагубных действий" России и пригласил Зеленского в Вашингтон.

Видео дня

"Он заявил президенту Зеленскому, что ожидает (возможности – Ред.) принять его в Белом доме здесь в Вашингтоне этим летом после того, как он вернется из Европы", – сказал Салливан.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Евгений Енин сказал, что Байден и Зеленский проведут переговоры перед встречей американского лидера с Путиным. Вместе с тем представитель Белого дома, как передает издание Axios после Zoom-интервью с украинским президентом, сообщил, что Байден якобы отказался от этой идеи после полной перезагрузки руководства НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаДжо БайденВладимир ПутинВладимир Зеленский