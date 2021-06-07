Зеленский поговорил с Байденом перед его встречей с Путиным: первые подробности
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Переговоры состоялись накануне встречи Байдена с Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня в Женеве (Швейцария).
Как сообщил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан на брифинге, разговор состоялся вечером понедельника, 7 июня. По его словам, Байден заявил, что США поддерживают суверенитет Украины и он будет отстаивать его на встрече с Путиным.
Кроме того, американский президент заверил украинского лидера, что намерен изложить Путину план США на случай "пагубных действий" России и пригласил Зеленского в Вашингтон.
"Он заявил президенту Зеленскому, что ожидает (возможности – Ред.) принять его в Белом доме здесь в Вашингтоне этим летом после того, как он вернется из Европы", – сказал Салливан.
Напомним, ранее заместитель главы МИД Евгений Енин сказал, что Байден и Зеленский проведут переговоры перед встречей американского лидера с Путиным. Вместе с тем представитель Белого дома, как передает издание Axios после Zoom-интервью с украинским президентом, сообщил, что Байден якобы отказался от этой идеи после полной перезагрузки руководства НАК "Нафтогаз Украины".
National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.— CBS News (@CBSNews) June 7, 2021
Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава американского Госдепа Энтони Блинкен указал России, что в США готовы ответить на ее глупые и агрессивные действия. В частности, перед встречей президентов.
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что на встрече Байдена и Путина будут решаться серьезные проблемы отношений двух стран. За спиной Украины договоренностей не будет.
А посол Украины в Германии Андрей Мельник предположил, что глава РФ во время совместного саммита с президентом США может получить предложение вернуться на международную арену при условии, что российские войска покинут территорию Донбасса. Тогда Запад снова говорить с российским лидером на равных.
Первый президент Украины Леонид Кравчук спрогнозировал, что Байден будет призывать Россию соблюдать международные нормы. Он поставит Путина перед фактом – мир больше не будет терпеть то, что делает РФ.
В НАТО заявили, что во время Женевского саммита Байден прямо скажет Путину о дестабилизирующие и агрессивные действия РФ.