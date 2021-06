Зеленский поговорил с Байденом перед его встречей с Путиным: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Переговоры состоялись накануне встречи Байдена с Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня в Женеве (Швейцария).

Как сообщил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан на брифинге, разговор состоялся вечером понедельника, 7 июня. По его словам, Байден заявил, что США поддерживают суверенитет Украины и он будет отстаивать его на встрече с Путиным.

Кроме того, американский президент заверил украинского лидера, что намерен изложить Путину план США на случай "пагубных действий" России и пригласил Зеленского в Вашингтон.

"Он заявил президенту Зеленскому, что ожидает (возможности – Ред.) принять его в Белом доме здесь в Вашингтоне этим летом после того, как он вернется из Европы", – сказал Салливан.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Евгений Енин сказал, что Байден и Зеленский проведут переговоры перед встречей американского лидера с Путиным. Вместе с тем представитель Белого дома, как передает издание Axios после Zoom-интервью с украинским президентом, сообщил, что Байден якобы отказался от этой идеи после полной перезагрузки руководства НАК "Нафтогаз Украины".

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.



Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC