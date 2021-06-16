У Зеленского сообщили о подготовке к визиту в США после признаний Путина, что его Байден не пригласил
В Офисе президента Украины обсудили с представителями американского посольства подготовку визита президента Владимира Зеленского в США для встречи с Джо Байденом. Отметим, что заявление об этом в ОП распространили после переговоров главы США с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которых последний заявил: стороны друг друга в гости не приглашали.
В среду, 16 июня, после пресс-конференций Путина и Байдена Офис президента Украины на официальном сайте сообщил, что заместитель главы ведомства Роман Машовец встретился с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США.
Чиновники и дипломаты обсудили будущий визит Зеленского в Вашингтон, а также:
подготовку двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества;
развитие проектов в сфере исследований и испытаний;
предоставление Украине помощи США для сферы безопасности в размере 150 млн долларов;
реформирование сектора обороны Украины – по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усилению демократического гражданского контроля над силами обороны и распределению полномочий между министром обороны Украины и главнокомандующим Вооруженных сил;
подготовку Стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны.
Со своей стороны Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.
Добавим: в ходе пресс-конференции 16 июня глава РФ сказал: "Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения". Он отметил, что для таких визитов должны созреть условия.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Путин и Байден выступили с противоречивыми заявлениями по итогам переговоров в Женеве. Политики разошлись во взглядах на ситуацию в Украине и перспективы двустороннего сотрудничества.
Также показательно, что Путин и Байден не провели совместной пресс-конференции, а выступили отдельно.