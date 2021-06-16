У Зеленского сообщили о подготовке к визиту в США после признаний Путина, что его Байден не пригласил

В Офисе президента Украины обсудили с представителями американского посольства подготовку визита президента Владимира Зеленского в США для встречи с Джо Байденом. Отметим, что заявление об этом в ОП распространили после переговоров главы США с российским коллегой Владимиром Путиным, по итогам которых последний заявил: стороны друг друга в гости не приглашали.

В среду, 16 июня, после пресс-конференций Путина и Байдена Офис президента Украины на официальном сайте сообщил, что заместитель главы ведомства Роман Машовец встретился с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями Посольства США.

Чиновники и дипломаты обсудили будущий визит Зеленского в Вашингтон, а также:

подготовку двусторонних соглашений по углублению украинского-американского оборонного сотрудничества;

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развитие проектов в сфере исследований и испытаний;

предоставление Украине помощи США для сферы безопасности в размере 150 млн долларов;

реформирование сектора обороны Украины – по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усилению демократического гражданского контроля над силами обороны и распределению полномочий между министром обороны Украины и главнокомандующим Вооруженных сил;

подготовку Стратегии развития ОПК Украины к одобрению Советом национальной безопасности и обороны.

Со своей стороны Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны.

Добавим: в ходе пресс-конференции 16 июня глава РФ сказал: "Президент Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого предложения". Он отметил, что для таких визитов должны созреть условия.

Как ранее писал OBOZREVATEL: