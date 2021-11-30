КСУ отказался приводить к присяге назначенных Зеленским судей: названа причина

Во вторник, 30 ноября, Конституционный суд Украины признал невозможным приведение к присяге Александра Петришина и Оксаны Грищук, которых 26 ноября президент Владимир Зеленский назначил судьями КСУ. Такое решение принято в связи с отсутствием вакансий судей КСУ по квоте президента.

Об этом говорится на сайте Конституционного суда. Согласно ст.148 Конституции, в состав КСУ входят 18 судей, назначаемых президентом, парламентом и съездом судей (по 6 судей).

На этих должностях находятся назначенные в разное время разными президентами судьи Сергей Головатый, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик, Александр Касминин и Александр Тупицкий, конституционный срок полномочий которых не истек.

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При такой ситуации принесение присяги судьи КСУ Петришиным и Грищук привело бы к неправомерному увеличению конституционного состава КСУ – с 18 до 20 судей, а затем к нелегитимности деятельности КСУ вообще.

"Для того, чтобы процедура назначения судей Конституционного суда Украины и вступления полномочий отвечала требованиям европейских стандартов, установленных Страсбургским судом, непременно должны быть соблюдены предписания Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Аргументом в пользу такого вывода было решение Европейского суда по правам человека от 7 мая в деле "Ксеро Флор против Республики Польша". ЕСПЧ признал нарушение права человека на справедливый суд, потому что в принятии решения Конституционного трибунала Польши принимало участие лицо, назначенное Сеймом членом трибунала на вакансию, которая не существовала.

КСУ исходил из того, что на момент издания Зеленским указа о назначении Петришина и Грищук все шесть должностей судей КСУ по квоте президента были заняты и вакансии, на которые глава государства мог бы назначить новых судей, отсутствуют.

Своим решением КСУ фактически поставил под сомнение правомерность указов Зеленского о назначении Петришина и Грищук по той причине, что у президента не было правовых оснований для такого назначения. Кроме того решение означает, что КСУ не считает уволенными в предусмотренном Конституцией порядке судей Касминина и Тупицкого, указы о назначении которых судьями КСУ Зеленский упразднил еще 27 марта.

Напомним, 14 июля Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене им указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. Офис президента обжаловал это решение. Теперь дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября были опубликованы указы Зеленского о назначении Александра Петришина и Оксаны Грищук судьями КСУ.

Ранее Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует Тупицкий. Его подозревают в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты. В частности, расследование установило, что в октябре 2018 года он совершил подкуп свидетеля.

Также стало известно, что Тупицкий должен получить от КСУ почти 904 тысячи гривен судейского вознаграждения – те деньги, которые он недополучил раньше из-за карантина.

Сам экс-глава КСУ утверждал, что "чистый перед судом" и не заслужил жесткую меру пресечения.

16 ноября Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения Тупицкому в виде 45 тысяч гривен залога.

В Офисе генпрокурора заявили, что Тупицкого, а также главного бухгалтера КСУ будут судить за "махинации" с ключом подписи платежных документов. Факты их несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы якобы были зафиксированы еще в 2020 году. Такие вмешательства происходили даже тогда, когда Тупицкий находился за границей.

Журналистам стало известно, что Тупицкий посещал Крым уже после того, как его временно оккупировала Россия. Он приезжал на полуостров в 2016-2017 годах.