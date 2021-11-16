Суд избрал меру пресечения экс-главе КСУ Тупицкому. Все подробности

Подольский суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в деле о даче заведомо неправдивых показаний и подкупе свидетеля. Мера пресечения составила 45 тысяч гривен залога.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда. При этом следствию отказано в возвложении ряда обязанностей, в частности, в запрете посещать здание КС, сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет.

Как сообщила пресс-служба Подольского суда, во время подготовительного судебного заседания ходатайство прокурора об избрании Тупицкому меры пресечения было удовлетворено частично. Дело назначено для рассмотрения на 1 декабря.

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