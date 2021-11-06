Отстраненный глава КСУ Тупицкий отсудил почти миллион гривен невыплаченного из-за карантина вознаграждения

София Закревская
София Закревская
Личные финансы
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Отстраненный глава КСУ Тупицкий отсудил почти миллион гривен невыплаченного из-за карантина вознаграждения

Отстраненный от должности глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий должен получить от КСУ почти 904 тысячи гривен судейского вознаграждения. Это те деньги, которые он недополучил раньше из-за карантина.

Соответствующее решение в пользу Тупицкого принял Окружной административный суд Киева. В деле еще можно подать апелляцию, однако часть суммы (вознаграждение за один месяц – 128 769 гривен) судье должны выплатить уже сейчас.

В прошлом году с 18 апреля по 28 августа действовали изменения в законе, в соответствии с которыми судьям на время карантина ограничили вознаграждение до 10 размеров минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года) – 47 230 гривен в месяц.

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Однако уже 28 августа 2020-го Большая палата Конституционного суда признала изменения в бюджет относительно временного ограничения зарплат судей не соответствующими Конституции. Председательствовал палатой сам Тупицкий.

КСУ признал ограничение выплат неконституционным.

В КСУ тогда решили, что выплаты судьям, которые ограничивали из-за карантина, должны быть компенсированы. Причина этого такова: "судейское вознаграждение является составным элементом статуса судьи".

Таким образом у судей появилась возможность отсудить недополученные средства. Ею воспользовались как Тупицкий, так и другие служащие Фемиды, например, ряд судей Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что КСУ как бывший работодатель Тупицкого возражал против его иска, так как у него нет соответствующего бюджета на текущий 2021 год, чтобы выплатить ему деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис президента Украины обжаловал решение Верховного суда, признавшего незаконным увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

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