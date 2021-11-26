Зеленский назначил новых судей КСУ вместо Тупицкого и Касминина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух судей Конституционного суда Украины. Ими стали Александр Петришин и Оксана Грищук.

Соответствующие указы №596/2021 и №597/2021 от 26 ноября были опубликованы на сайте Офиса президента. Новые судьи заменили уволенных ранее Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Кандидатуры были отобраны по результатам конкурса. Среди кандидатов были эксперты ОБСЕ, судьи, члены ЦИК, ученые и адвокаты.

"Семеро из них были определены конкурсной комиссией как наиболее достойные и профессиональные. По результатам проведенных собеседований Владимир Зеленский определил наиболее профессиональных", – сказано в сообщении ОП.

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Александр Петришин является президентом Национальной академии правовых наук.

Оксана Грищук – профессор Львовского национального университета Ивана Франко.

Петришин и Грищук заменили Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее глава государства отменил указы, которыми последние были назначены судьями КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября суд избрал меру пресечения в виде залога в 45 тысяч гривен Тупицкому, который также был главой Конституционного суда. Решение было принято в рамках расследования о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.