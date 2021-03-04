Кравчук призвал ЕС и США усилить санкции против РФ, чтобы прекратить обострение на Донбассе

США и Европейский Союз должны еще больше усилить действие санкций против России, что поможет снизить уровень эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Его слова в эфире украинского телеканала цитирует "Интерфакс-Украина".

"Пока активно не заработает санкционный механизм в отношении России, в целом, и в Европе, и в США, пока РФ не почувствует реального объединенного дипломатического давления со всех сторон, пока мы все вместе не заставим ее жить и действовать так, как должно действовать государство, которое живет в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение", – подчеркнул политик.

Он упомянул очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференции 3 марта, в ходе которого выразил протест против обнародованного интернет-ресурсом "народной милиции ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника". Кравчук расценил такое заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей.

Представитель от Украины в ТКГ Сергей Гармаш подчеркнул, что во время заседания Трехсторонней контактной группы 3 марта представитель России из ОРДО Наталья Никанорова пять раз задала один и тот же вопрос члену украинской делегации, потому что не поняла ответ на него с первого раза, и выразила свое возмущение.

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