Байден продлил санкции против России из-за ее агрессии в Украине

Президент США Джо Байден на год продлил санкции против России, которые были введены из-за того, что она оккупировала Крым и часть Донбасса.

Об этом сказано в документе, который появился на сайте американского Федерального реестра. В нем подчеркивается, что ситуация вокруг Украины по-прежнему угрожает национальной безопасности и внешней политике США.

"По этой причине режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также – меры, принятые в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года", – отметил глава государства в пояснительной записке.

Впервые ограничительные меры против России США ввели в 2014 году, когда президентом был Барак Обама.

Они вступили в силу 6 марта, а в дальнейшем были расширены. С того времени санкции ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдепартаменте США анонсировали возможное расширение санкций против физических и юридических лиц в России. Решение могут принять из-за нарушений прав человека и злонамеренного поведения Москвы.