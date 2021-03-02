ЕС ввел новые санкции против россиян за арест Навального: названы имена

Европейский Союз ввело санкции против высокопоставленных государственных чиновников из России за заключения оппозиционера Алексея Навального.

В список попали несколько россиян, ограничения по ним вступили в силу 2 марта. Информация об этом была опубликована в официальном журнале Евросоюза.

Отмечается, что послы стран ЕС утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и заключению критика Кремля Алексея Навального, еще 1 марта.

Под санкциями оказались:

генпрокурор РФ Игорь Краснов ;

глава следственного комитета России Александр Бастрыкин ;

руководитель Росгвардии Виктор Золотов ;

глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в письменной форме во вторник, 2 марта.

Известно, что для введения штрафных мер впервые был задействован новый, принятый в конце 2020 года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

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