ЕС ввел новые санкции против россиян за арест Навального: названы имена
Европейский Союз ввело санкции против высокопоставленных государственных чиновников из России за заключения оппозиционера Алексея Навального.
В список попали несколько россиян, ограничения по ним вступили в силу 2 марта. Информация об этом была опубликована в официальном журнале Евросоюза.
Отмечается, что послы стран ЕС утвердили решение о введении санкций против российских граждан, причастных к аресту и заключению критика Кремля Алексея Навального, еще 1 марта.
Под санкциями оказались:
генпрокурор РФ Игорь Краснов;
глава следственного комитета России Александр Бастрыкин;
руководитель Росгвардии Виктор Золотов;
глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
Соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в письменной форме во вторник, 2 марта.
Известно, что для введения штрафных мер впервые был задействован новый, принятый в конце 2020 года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 22 февраля обсудили возможные санкции против России в связи с решением российского суда отправить в колонию Алексея Навального.
Вскоре американское издание CNN отметило, что Администрация президента США Джо Байдена тоже якобы введет санкции против РФ из-за отравления и заключения Навального.