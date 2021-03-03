Гармаш – о заседании ТКГ: представитель РФ с пяти раз не поняла ответ и стала возмущаться

Представитель России из ОРДО Наталья Никанорова пять раз задала один и тот же вопрос члену украинской делегации, потому что не поняла ответ на него с первого раза, и выразила свое возмущение.

Это произошло во время заседания Трехсторонней контактной группы 3 марта, сообщил на своей странице в Facebook представитель Украины Сергей Гармаш.

Он также привел ее высказывание, которое назвал фразой дня: "Ну че непонятно?".

"Никанорова "дипломатично" возмущается не удовлетворившим ее ответом представителя Украины на вопрос, который она задала 5 раз, потому что не поняла его ответа с первого раза", – отметил Гармаш.

По его словам, сегодня же Никанорова упрекнула одного из членов украинской делегации в том, что тот "понятия не имеет о дипломатии" из-за его поста с оценкой роли модератора от ОБСЕ на заседании 2 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта в режиме видеоконференции состоялось очередное заседании ТКГ. На нем глава украинской делегации Леонид Кравчук отметил, что заявления террористов "ДНР" о том, что им разрешили открывать огонь по ВСУ, расценивается как угроза одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и срыва Минских соглашений.