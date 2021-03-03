В России пригрозили США из-за новых санкций и призвали "не играть с огнем"
Россия "не будет мирится" с санкциями США, введенными из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального, и введет ответные меры.
Такое заявление во вторник, 2 марта, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст был опубликован на сайте ведомства.
Дипломат также назвала ограничительные меры "враждебным антироссийским выпадом" и призвала американских коллег "не играть с огнем".
"Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага. Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", – сказано в комментарии Захаровой.
Она считает, что Вашингтон "не имеет права читать морали", а в администрации президента США "не отдают себе отчета, что времена изменились".
"Коллегам в США, наверное, сложно понять иллюзорность претензий на собственную исключительность и смириться с этим", – заявила представительница Министерства иностранных дел России.
Напомним, 2 марта Европейский Союз ввел санкции против высокопоставленных государственных чиновников из РФ в связи с заключением Навального. Штаты также объявили о введении ограничений в отношении РФ и решили прекратить оказание помощи Москве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля Московский городской суд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч).
Учитывая домашний арест, на котором оппозиционер находился, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.
После оглашения приговора в России вспыхнули массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.