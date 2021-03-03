Кравчук – на заседании ТКГ: заявления "ДНР" расцениваем как срыв Минских соглашений
Заявления "народной милиции ДНР" о намерении открывать огонь на опережение по Вооруженным силам Украины расцениваются как угроза одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и срыва Минских соглашений.
С таким заявлением выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук на заседании 3 марта, которое состоялось в режиме видеоконференции.
"Мы расцениваем данное заявление и такие действия как угрозу одностороннему выходу российской стороны из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских соглашений", – приводит его слова Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.
Также во время заседания Киев обратил внимание на необходимость реализации ряда мероприятий:
сохранение режима прекращения огня;
беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
освобождение удерживаемых лиц;
разблокирование российской стороной работы контрольных пунктов въезда и выезда;
обеспечение беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для проведения инспекции ядерных объектов.
Также стороны приветствовали пропуск на оккупированные территории гуманитарного конвоя ООН через КПВВ "Счастье".
Кроме того, удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в зоне конфликта. В нее войдут международные эксперты и профильные представители ТКГ.
Следующее заседание контактной группы запланировано на 17 марта.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская делегация в ТКГ объявила протест из-за заявления террористов "ДНР", которые сказали, что режим тишины якобы больше не может продолжаться, поэтому они разрешают обстрелы позиций ВСУ. Для оправдания своих планов оккупанты ложно обвинили защитников Украины в минометных атаках мирных поселков.