Кравчук – на заседании ТКГ: заявления 'ДНР' расцениваем как срыв Минских соглашений

Заявления "народной милиции ДНР" о намерении открывать огонь на опережение по Вооруженным силам Украины расцениваются как угроза одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и срыва Минских соглашений.

С таким заявлением выступил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук на заседании 3 марта, которое состоялось в режиме видеоконференции.

"Мы расцениваем данное заявление и такие действия как угрозу одностороннему выходу российской стороны из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских соглашений", – приводит его слова Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.

Также во время заседания Киев обратил внимание на необходимость реализации ряда мероприятий:

сохранение режима прекращения огня;

беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождение удерживаемых лиц;

разблокирование российской стороной работы контрольных пунктов въезда и выезда;

обеспечение беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для проведения инспекции ядерных объектов.

Также стороны приветствовали пропуск на оккупированные территории гуманитарного конвоя ООН через КПВВ "Счастье".

Кроме того, удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в зоне конфликта. В нее войдут международные эксперты и профильные представители ТКГ.

Следующее заседание контактной группы запланировано на 17 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская делегация в ТКГ объявила протест из-за заявления террористов "ДНР", которые сказали, что режим тишины якобы больше не может продолжаться, поэтому они разрешают обстрелы позиций ВСУ. Для оправдания своих планов оккупанты ложно обвинили защитников Украины в минометных атаках мирных поселков.