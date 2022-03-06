Киве сообщили о подозрении: Венедиктова заявила, что его объявят в международный розыск

Оппозиционному украинскому нардепу Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене. Скандального политика, который задолго до российского вторжения выехал из Украины, должны объявить в международный розыск.

Об этом проинформировала генеральный прокурор Ирина Винедиктова в Facebook.Она пообещала Киве арест и справедливый суд (чтобы просмотреть документ, доскролльте новость до конца).

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", – подчеркнула Венедиктова.

Опираясь на собранные доказательства, она выразила убеждение, что нардеп своими действиями и высказываниями причинил колоссальный ущерб государству Украина. В частности, он сделал все, что от него зависит, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, чтобы границы нашей страны изменились.

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"Вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой. Вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и бесполезно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов", – заявила генпрокурор.

Она добавила, что одиозный политик об этом узнает из СМИ "в специально отведенное время для просмотра телевизора", если суд сочтет доводы прокуроров убедительными.

В своем посте глава ОГП подчеркнула, что это не эмоция, а перечисление фактов. Также отметила, что в должности украинского прокурора – в своем праве так считать.

"Как генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого. Кстати, кокарда вам не подходит", – подытожила Венедиктова.

Илью Киву подозревают по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. А также по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий) УК, предусматривающей лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без.

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