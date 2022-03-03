Киву, который называл вторжение РФ в Украину 'освобождением', официально исключили из ОПЗЖ

Одиозного народного депутата Илью Киву официально исключили из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ранее он назвал агрессию Российской Федерации против Украины "освобождением".

Соответствующее решение было объявлено во время закрытого заседания Парламента в четверг, 3 марта. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию члена ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

"О способе голосования не могу рассказать из соображений безопасности, но это было. За исключение Кивы проголосовало большинство фракции, что и было оформлено соответствующим протоколом. Этот протокол и обращение фракции ОПЗЖ стали основанием для оглашения спикером решения об исключении Кивы", – рассказал Шуфрич.

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Отметим, Кива давно известен своей пророссийской позицией. Так, ранее он попал в центр внимания СМИ, когда повторил тезис российской пропаганды о том, что Украина сейчас находится под внешним управлением США, и все решения украинской власти согласуются с Вашингтоном. Также нардеп заявил, что рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с руководством РФ.

Кроме того, Кива поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина, носил красную звезду, а также "праздновал" годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры.

При этом, когда Офис генпрокурора возбудил на него уголовное дело, по подозрению в государственной измене, народный депутат заявил, что никакие "преследования" не смогут остановить его борьбу за восстановление так называемых дружеских отношений Украины с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

одиозный народный депутат Илья Кива нашел повод попиариться перед российскими пропагандистами. В эфире программы "60 минут" он заявил, что "предложил место в своем аппарате" уволенной из МОН Кристине Тишкун;

Кива раскритиковал рассмотрение ВР проекта постановления о передаче Минобороны 60 автомобилей из автобазы Управления делами Аппарата парламента. При этом он употребил несколько нецензурных слов.

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