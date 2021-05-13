Кива – о деле против Медведчука и Козака: на заборе иногда "х**" написано, но это не значит, что туда бабы бросаются

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива оскандалился, нецензурно прокомментировав дело против его однопартийцев Виктора Медведчука и Тараса Козака. Брифинг правоохранителей о расследовании политик сравнил с матерной надписью на заборе.

Инцидент произошел в среду, 12 мая, в Киеве, когда Кива давал комментарий журналистам под Офисом генерального прокурора. Соответствующее видео опубликовало издание "Буквы" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Народный избранник, который в апреле защитил диссертацию, отвечал на вопрос корреспондента. Член ОПЗЖ сказал, что он слушал брифинг руководителей ОГПУ и Службы безопасности Украины, который провели днем ранее, 11 мая. Но, как считает Кива, верить нужно не всему сказанному.

"Брифинг… Нет, я брифинг слышал. Но дело все в том, что, послушайте… На заборе иногда "х**" написано, но это не значит, что туда бабы бросаются. Вы поняли? Говорить можно все что угодно", – сказал Кива.

Осторожно, нецензурная лексика!

🔞 Вислів дня, від кандидата наук Іллі Киви pic.twitter.com/zFMkvFpYT1 — Букви (@Bykvu) May 12, 2021

12 мая к ОГПУ прибыл и сам Медведчук, чтобы дать показания по делу о государственной измене. Там он получил подозрение, но Медведчук утверждает, что документ вручили якобы с нарушением законной процедуры.

О том, в каких еще скандалах фигурировал депутат от ОПЗЖ Кива, читайте по ссылке. Брифинг руководства правоохранительных органов о деле Медведчука и Козака можно посмотреть тут.

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