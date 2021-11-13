Кикабидзе о гастролях украинских звезд в России: нельзя петь у того, кто тебя бьет

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе считает неправильным, что украинские артисты ездят на гастроли в Россию, развязавшую войну на востоке нашей страны. И государство должно сделать так, чтобы они не выступали на сценах страны-агрессора.

Об этом Кикабидзе заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 12 ноября. По словам артиста, правительство должно дать возможность представителям отечественного шоу-бизнеса выступать в своей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ... Неправильно", – высказался певец.

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Он добавил, что похожие ситуации случаются и в Грузии, однако среди его знакомых такого нет. Певец признался, что и его самого часто приглашают в Россию с концертами, но Кикабидзе не ездит туда с начала наступления России на Грузию в 2008 году.

"Уже 12 лет я ни в одном из российских городов не был... столько писем поступает, огромное количество, но нет", – подчеркнул он.

Напомним, ранее украинский шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал и призвал поддержать его петицию с требованием запретить гастроли в стране артистов из РФ. По словам звезды, "власть, которая не слышит украинцев, не реагирует на запрос общества, не имеет обратной связи с гражданами, получает Майдан". По мнению Кондратюка, въезд можно разрешать тем, кто с 2014 года осуждал действия Кремля и публично поддерживал Украину.

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