"Власть, которая не слышит граждан, получает Майдан": Кондратюк – о запрете гастролей россиян в Украине

Украинский шоумен Игорь Кондратюк считает, что его петицию с требованием запретить гастроли в стране артистов из РФ обязаны поддержать. По словам звезды, "власть, которая не слышит украинцев, не реагирует на запрос общества, не имеет обратной связи с гражданами, получает Майдан".

Свое мнение Кондратюк озвучил в комментарии "Телеграфу". Напомним, что обращение шоумена к президенту Украины Владимиру Зеленскому собрало 25 000 необходимых подписей за 20 дней.

Если призыв не получит должной реакции, украинец пообещал писать об этом в социальных сетях и обращаться к гражданам.

По мнению мужчины, власть "должна защищать страну от внешнего агрессора". Он назвал правильным шагом запретить гастроли в Украину российских артистов, которые поддержали – как молча, так и словами – агрессию РФ.

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Такой шаг "непонятен только тем, у кого по логике – "единица" по 12-балльной системе", высказался Кондратюк.

"Или у кого есть свой интерес – заработать на таких гастролерах деньжата. Речь о концертных агентствах, которые возят таких артистов, а также о тех, кто их "крышует". Возможно, это СБУ, Госпогранслужба, Минкульт", – предположил шоумен.

Добавим, что, по мнению Кондратюка, въезд можно разрешать тем, кто с 2014 года осуждал действия Кремля и публично поддерживал Украину. "Таковы были, они пусть ездят", – сказал продюсер.

Рассмотрение подобных петиций, когда они набрали необходимое количество подписей, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня публикации информации о начале рассмотрения.

Коротко о звезде:

Игорь Васильевич Кондратюк – украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. Родом из села Пригорье Херсонской области.

Снялся в телешоу "Караоке на майдане" в роли ведущего (более 1000 выпусков).

Женат на Александре Городецкой, воспитывает троих детей: сыновей Сергея и Данила, а также дочь Полину.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк заявил, что культура не может быть вне политики во время войны. В то же время украинец признал, что до событий 2014 года был в нормальных отношениях со многими российскими знаменитостями.