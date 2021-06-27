Кандидаты в канцлеры Германии о перспективах членства Украины в НАТО и ЕС: реальность другая

Кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет и Олаф Шольц ответили на вопросы президента Украины Владимира Зеленского относительно членства нашего государства в НАТО и Евросоюзе. Они считают присоединение Украины к обоим блокам в ближайшее время невозможным.

Такое заявление политики сделали в эфире канала ARD. Шольц сказал, что вопрос вступления нашей страны в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке дня.

В то же время в ЕС Украина тоже может попасть не так быстро, как бы нам хотелось. Олаф Шольц подчеркнул, что Брюссель сейчас должен завершить процесс интеграции с Балканами, который может затянуться на многие годы. С Украиной же пока надо установить отношения тесного партнерства.

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"Сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов", – сказал он.

Лашет согласился с такой точкой зрения, добавив, что "членство в ЕС можно легко обещать, но реальность другая". По его мнению, чтобы вступление Украины в Евросоюз стало возможным, и в нашей стране, и, например, в Германии, везде должны действовать одинаковые законы, что сейчас невозможно.

"Я не вижу возможности, чтобы 27 стран пока были в состоянии принять такую большую страну, как Украина, теоретически – "да", но в реальности – "нет", – отметил Лашет.

Политик отметил, что в Берлине делают все, чтобы поддержать Украину, однако сразу сказал, что рассматривать возможность поставки нашему государству оружия "неправильно", потому что это якобы сделает Германией участницей конфликта.

Напомним, Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии. Он задал им много вопросов, которые среди прочего касаются будущего нашей страны в НАТО и Европейском Союзе.

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