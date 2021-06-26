Зеленский засыпал 'преемников' Меркель вопросами о будущем Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии. Он задал им много вопросов, которые среди прочего касаются будущего нашей страны в НАТО и Европейском Союзе.

Видео обращения главы государства было опубликовано на сайте Офиса президента. Он 26 июня выступил во время панельной дискуссии "Роль Германии в мире" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Зеленского, 26 сентября станет важным днем не только для Германии, но и Украины. Именно на эту дату назначены выборы канцлера.

Глава государства засыпал кандидатов множеством вопросов:

Видео дня

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины?

Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должна быть дорогой с двусторонним движением?

От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС?

Не пора ли перейти к четким ответам, условиями, шагам и срокам?"

Также Зеленский отметил, что у границ Украины сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Он уточнил, что европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране гарантий безопасности, однако она еще не в НАТО.

"Если мы не в НАТО, то о каких гарантиях безопасности идет речь?" – задал он еще один вопрос.

Кроме того, президент спросил у каждого кандидата, изменит ли "Северный поток-2" европейскую безопасность, содействует ли единству и не станет ли он ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 000 погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС – Россия до восстановлению территориальной целостности Украины?" – подытожил Зеленский.

Напомним, что ранее нынешняя канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести саммит вместе с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным. Чем это может обернуться для Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее Меркель заявила, что не намерена больше баллотироваться на пост канцлера страны. Она 18 лет возглавляла Христианско-демократический союз, из которых 13 лет – на посту канцлера.

(Видео Офиса президента)

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский намерен 12 июля посетить Берлин по приглашению Ангелы Меркель и обсудить ситуацию на Донбассе.