Кабмин назначил временного главу Минэкологии: фото и биография

Назначен временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Им стал Руслан Стрелец.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 3 ноября.

До нового назначения Стрелец был заместителем главы ведомства по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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С 2007 по 2020 годы он занимал разные должности в Днепропетровской ОГА: главного специалиста и заместителя начальника отдела в структурных подразделениях, начальника департамента экологии и природных ресурсов, а также возглавлял Госуправление охраны окружающей среды на Днепропетровщине. Кроме того, он был замом директора департамента по вопросам управления отходами, экологической безопасности и перехода на круговую экономику в Минэнергетики.

Напомним, что 19 октября Роман Абрамовский решил покинуть должность министра экологии, которую он занимал с июня 2020 года. 3 ноября за его увольнение проголосовали в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты также уволили ряд других министров. Кроме Абрамовского это министр экономики Алексей Любченко, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский и министр обороны Андрей Таран.

О том, кем планируют заменить отправленных в отставку чиновников, читайте в нашем материале.