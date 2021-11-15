Из 'Слуги народа' решили исключить нардепа Дмитрука

Из фракции "Слуга народа" решили исключить народного депутата Артема Дмитрука. Будет инициировано соответствующая процедура.

Об этом в Telegram сообщила спикер политсилы Юлия Палийчук. Также его и нардепа Людмилу Буймистер исключат из профильных комитетов.

Отметим, что Дмитрук является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Буймистер – глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса в комитете по вопросам экономического развития.

Отметим, что фамилии Дмитрука и Буймистер значатся в списке народных депутатов межфракционного объединения "Разумная политика", которое создал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Что известно про Артема Дмитрука

Народный депутат прошел в Раду по округе №133 (Киевский район Одессы). По итогам парламентских выборов он набрал 32,66% голосов.

Дмитруку 28 лет. Он родился 28 июня 1993-го в городе Казатин Винницкой области. В 13 лет переехал в Одессу. Нардеп является мастером спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион и рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту, призер чемпионата Украины по кросслифтингу.

До спортивной карьеры, он работал грузчиком, охранником и частным предпринимателем. Числился владельцем спортклубов в Одессе Barbell gym и Barbell baza.

В каких скандалах фигурировал Дмитрук:

​​​​​​в августе 2019 года он затруднился назвать имя новоизбранного премьер-министра Украины. Тогда правительство возглавил Алексей Гончарук. Мужчина не смог вспомнить, как зовут человека, за назначение которого он голосовал вместе со своими коллегами. "Вы же видели, вы знаете. Всем уже известно. Мы общались с ним в Трускавце, это хороший специалист", – сказал Дмитрук.

Кроме того, он отказывался общаться с журналистами украинских изданий, заявив, что будет отвечать на вопросы только тем, кому сочтет нужным. Это произошло в феврале 2020 года.

Также во время выступления коллеги по "Европейской солидарности" Виктории Сюмар нардеп умышленно закрыл ее спиной.

9 мая 2020 года в Одессе Дмитрук был замечен на автопробеге, организованном партией Анатолия Шария.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Шуляк была избрана на пост главы партии "Слуга народа". Ее кандидатуру коллеги поддержали единогласно, поскольку она единственная претендовала на эту должность. Что о ней известно, читайте в материале.