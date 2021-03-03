Госавиаслужба подтвердила, что подсанкционные самолеты вылетели из Украины до объявления решения СНБО

София Закревская
София Закревская
Политика
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Госавиаслужба подтвердила, что подсанкционные самолеты вылетели из Украины до объявления решения СНБО

Четыре из пяти самолетов, которым Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 февраля аннулировал разрешения и планы на полеты в Украине, вылетели из страны еще до обнародования решения о санкциях в отношении их владельцев.

Речь идет о самолетах T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT, которым на три года также запретили выдавать новые разрешения. Обо всех из них, кроме T7-GEM, известно, что они покинули Украину до 19 февраля, сообщили в Государственной авиационной службе Украины, пишет "Радио Свобода".

Судно T7-BRG – самолет Gulfstream G450 – официально принадлежит подсанкционной компании Gold Natural Group Limited, им пользовался Тарас Козак. Этот самолет вылетел из Украины 29 января 2021 по маршруту Киев (Жуляны) – Аликанте (Испания).

Самолет T7-ABC принадлежит подсанкционной компании Klodius Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которой владеет Оксана Кушнир. Он покинул Украину 14 февраля 2021 по маршруту Киев (Жуляны) – Цюрих (Швейцария).

Воздушное судно T7-CIF подсанкционной компании Sandgate Commerce ltd, которую связывают с бизнесменом и экс-депутатом Виталием Хомутынником, вылетело за пределы Украины 14 февраля 2021 по маршруту Киев (Борисполь) – Вена (Австрия).

Четвертый самолет T7-GLT, зарегистрированный на Whpa Avia Ltd на Виргинских островах, улетел из Украины 25 января 2021 по маршруту Киев (Жуляны) – Вильнюс (Литва).

По каким маршрутам они передвигались после этого, в Госавиаслужбе не знают. Так же в ведомстве не предоставили информацию о местонахождении самолета T7-GEM, принадлежащего компании Evirer Ltd, зарегистрированной в ОАЭ, и о его последнем полете.

Напомним, ранее самолет Gulfstream G450, которым пользуется подсанкционный народный депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак засекли в Объединенных Арабских Эмиратах.

В СМИ также заявили, что три из пяти чартерных самолетов с офшоров якобы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука перегнали в Швейцарию, чтобы спасти от санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Президент Владимир Зеленский указом ввел персональные санкции СНБО против Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет в том числе об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

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