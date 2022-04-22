Главы украинской и российской делегаций провели переговоры: первые подробности

В пятницу, 22 апреля, состоялось несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций Владимиром Мединским и Давидом Арахамией.

Соответствующую информацию в своем Telegram подтвердил Мединский, однако подробностей не сообщил. Вероятно, речь шла о следующем раунде переговоров, который ранее было предложено провести в блокадном Мариуполе.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, Украина на это согласна. По его словам, возможен любой формат ради того, чтобы спасти наших военнослужащих и мирных граждан.

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"Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", – написал Подоляк.

Об этом также сообщил один из защитников Мариуполя, который до сих пор находится в заблокированном городе, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

"Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявляют, что готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким (представители РФ на переговорах с Украиной. – Ред.) по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Москва передала Украине проект документа с "четко выработанными формулировками". Чиновник подчеркнул, что россияне используют публичные обращения как элемент давления.